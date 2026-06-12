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НовостиОбщество12 июня 2026 8:19

В Алтайском крае насчитали около 25 тысяч доноров крови

В преддверии Всемирного дня донора в регионе проходят масштабные акции по популяризации донации и сбору крови
Павел БАСТРЫГИН
На сегодняшний день в регионе проживают около 25 тысяч доноров

На сегодняшний день в регионе проживают около 25 тысяч доноров

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 10 по 16 июня в Алтайском крае проходит Всероссийская акция по популяризации донорства. На сегодняшний день в регионе проживают около 25 тысяч доноров, из которых 13 тысяч имеют статус почетного донора России. По данным Алтайского краевого центра крови, имеющихся ресурсов полностью хватает для обеспечения медицинских организаций региона.

В Барнауле перед праздником на площади Сахарова развернули мобильный комплекс, который посетили более ста горожан. Главный врач Алтайского краевого центра крови Татьяна Индюшкина привела статистику работы службы:

«Ежегодно мы заготавливаем около 35 тонн крови – этого достаточно, чтобы обеспечить стратегические запасы и покрыть потребности всех лечебных учреждений Алтайского края. Отдельно отмечу успехи в донорстве гемопоэтических стволовых клеток: более 2 600 жителей края вступили в федеральный регистр, четверо стали реальными донорами».

Помимо краевой столицы, просветительские мероприятия и донации проходят и в других муниципалитетах региона. Организаторы рассчитывают, что благодаря акциям удастся привлечь новых участников, которые в дальнейшем пополнят ряды постоянных доноров крови и костного мозга.