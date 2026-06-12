Яйца и сыр подешевели в Алтайском крае в первой декаде июня

Алтайкрайстат выкатил новую статистику по ценовым категориям Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Специалисты Алтайкрайстата обновили сводку о средних потребительских ценах в регионе по состоянию на 1 и 8 июня 2026 года. Так, например, яйца и сыр подешевели, а вот цены на огурцы и картофель резко подскочили.

В сегменте продуктов питания заметнее всего изменилась стоимость сезонных овощей. Огурцы прибавили в цене почти 8%, подорожав со 149,34 до 161,21 рубля за килограмм. Картофель вырос в цене на 3,85 рубля (до 58,14 рубля), а репчатый лук подорожал до 39,92 рубля. Из мясных продуктов незначительный рост показала свинина, которая стала дороже на 3,58 рубля. При этом свежие помидоры вошли в число подешевевших товаров, скинув за неделю более 5 рублей.

Лидерами снижения оказались куриные яйца, которые подешевели сразу на 4% – теперь десяток в среднем обходится в 86,45 рубля. Ощутимо просели в цене твердые и мягкие сыры, подешевевшие почти на 25 рублей (до 925,11 рубля за килограмм). Кроме того, дешевле стали сливочное масло (минус 11,5 рубля) и полукопченая колбаса, стоимость которой упала до 720,82 рубля.

В непродовольственном секторе зафиксирован одновременный рост стоимости всех видов автомобильного топлива. Литр бензина марки АИ-92 в среднем по краю подорожал на 31 копейку, а марка АИ-95 выросла в цене на 27 копеек. Дизельное топливо преодолело отметку в 79,70 рубля за литр.