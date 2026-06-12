Спортсмены Алтайского края выступят на международном фестивале в КНР

Фестиваль пройдет с 10 по 18 августа на китайской территории. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

На Международной конференции в китайском городе Алтай (СУАР КНР) подписано положение о проведении Международного фестиваля спорта в природной среде «Большой Алтай. Great Altai». Подписи под документом поставили вице-премьер правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев и замглавы Администрации округа Алтай Ван Юн. Сам фестиваль под эгидой совета «Наш общий дом – Алтай» пройдет с 10 по 18 августа на китайской территории.

Помимо спортивного трека, на панельной сессии представили туристический потенциал региона. Начальник профильного отдела краевого управления Марина Танкова презентовала три крупных продукта: «АлтайТерапия», «Зеленый маршрут: Байкал – Алтай» и совместный с Республикой Алтай маршрут «Великий Алтай: в поисках Дао». Участники обсудили запуск приграничных туров, упрощение таможенных формальностей и развитие авиаперелетов. В ближайшее время координаторы из Алтайского края отправятся в КНР в организационную экспедицию.

«Подобные мероприятия очень полезны для информационного обмена и создания общего туристического бренда «Алтай», который будет заметен на туристической карте мира. Для этого каждой стране необходимо приложить много усилий, если поставить такую цель и наметить пути ее достижения. Потенциал, мне кажется, есть», – поделилась директор туроператора «Арго» Ирина Слесарева.