В Барнауле устроили облаву на уличных торговцев ягодами и одеждой

Проверки улиц Барнаула обещают делать регулярно Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле прошел очередной совместный рейд по пресечению нелегальной уличной торговли на тротуарах и парковках. Очередной точкой проверки 10 июня стала площадь Спартака (проспект Красноармейский, 4) в Центральном районе города. В рейде участвовали сотрудники профильного комитета мэрии, полиции, Россельхознадзора и Управления по вопросам миграции краевого ГУ МВД, которые проверяли соблюдение законодательства иностранными гражданами.

На Спартаке пресекли незаконную продажу свежих ягод, фруктов, одежды и цветочной рассады. Полицейские составили на продавцов материалы за предпринимательство без регистрации (ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ), а специалисты администрации – протоколы за установку торговых точек вне утвержденной схемы (ст. 68-2 закона Алтайского края). Представители Россельхознадзора в свою очередь провели беседу о фитосанитарных требованиях к продукции.

В мэрии напоминают, что с 13 апреля 2026 года в регионе выросли штрафы за уличную торговлю в неположенных местах. За первое нарушение грозит предупреждение или штраф от 2 000 до 5 000 рублей (раньше было от 500 рублей), а за повторное – от 5 000 до 10 000 рублей. Проверки улиц Барнаула обещают делать регулярно.