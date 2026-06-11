В урочище Еланда утонул подросток

Подросток утонул в пруду Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай.

На днях в пруду урочища Еланда утонул подросток. Его тело водолазы нашли только на следующий день. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Алтай.

«По предварительной информации, группа несовершеннолетних купалась в пруду, в какой-то момент они решили переплыть на другой берег», - сообщают в управлении.

Один из друзей, 16-летний юноша, переоценил свои возможности и утонул. Водолазы смогли обнаружить его тело только на следующий день.