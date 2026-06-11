Жительница Барнаула пожаловалась на извращенца в автобусе

После того, как извращенца рассекретили, он поспешил выйти на ближайшей остановке Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром 11 июня с жительницей Барнаула в автобусе произошел неприятный инцидент – к ней приник посторонний мужчина. Об этом она рассказала в сообществе «Инцидент Барнаул».

Со слов пострадавшей, в 7:29 в автобусе №20 девушка почувствовала, как что-то трется об нее.

«Обернувшись и наклонив голову, она увидела молодого человека со спущенными штанами и трусами», - говорится в посте.

Однако пассажирка не растерялась и успела снять извращенца на камеру. Мужчина же, несмотря на давку, стремительно пошел на выход. На остановке «Магистральная» он покинул салон.