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НовостиОбщество11 июня 2026 11:50

841 житель Алтайского края пострадал от клещей за прошедшую неделю

С начала сезона они покусали уже 5,5 тысяч человек
Анна СЕМИНА
У 11 человек подозревают заболевание энцефалитом

У 11 человек подозревают заболевание энцефалитом

Фото: Анна СЕМИНА. Перейти в Фотобанк КП

На территории Алтайского края за прошедшую неделю от присасывания клещей пострадал 841 человек. Об этом информирует управление Роспотребнадзора.

Всего же с начала эпидсезона от клещей пострадали уже свыше 5,5 тысяч человек. У 137 человек подозревают заболевание сибирским клещевым тифом, у 19-ти – боррелиоз и еще у 11-ти есть признаки энцефалита.

«Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей назначено профилактическое лечение», - добавляют в ведомстве.