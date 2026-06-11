Важную туристическую трассу продолжают восстанавливать в Алтайском крае

Реконструкция дороги Фото: Минтранс Алтайского края.

В этом году дорожники должны завершить реконструкцию важной туристической трассы – Алтайское-Ая-Бирюзовая Катунь.

Работы ведутся с 0 до 7 км.

«С 2022 года мы уже привели в порядок 28 км. На уже обновленных участках созданы условия для комфорта туристов: смотровая площадка с парковками и освещением и специальные дорожки для маломобильных граждан – чтобы каждый путешественник мог в безопасности и комфорте насладиться великолепными пейзажами», - говорит Виктор Букатов, заместитель министра транспорта Алтайского края.

На данный момент подрядчик уже разобрал дорогу до основания, укрепил ее там, где это особенно требуется. Сейчас продолжается устройство бетона на оставшихся отрезках и укладка асфальтового покрытия.