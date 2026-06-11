На озере в Барнауле, где утонул мальчик, выставили временный пост

В эти дни спасатели проводят рейды Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В четверг, 11 июня, на озере «Коралл» в окрестностях садоводства Озерное, где накануне произошла трагедия, провели рейд и выставили временный пост.

Напомним, вечером 10 июня на озере утонул 12-летний мальчик. При этом взрослые были рядом, но уберечь ребенка не смогли. Он купался с другими ребятами и в секунду ушел под воду.

Сегодня на месте трагедии специалисты ГУ МЧС России по Алтайскому краю провели рейд, пообщались с отдыхающими и раздали памятки.

«Особое внимание уделено присутствию на водоеме детей, которые обязательно должны быть под присмотром», - добавили в региональном гл

В настоящее время на озере выставлен временный спасательный пост.