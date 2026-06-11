Проспект Строителей начинают ремонтировать в Барнауле

Карта предстоящих работ Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Вечером 11 июня в Барнауле подрядчик приступит к ремонту нечетной стороны проспекта Строителей. Об этом сообщает мэрия.

«Вечером бригада выйдет на объект. Работы будут вестись на участке по нечетной проезжей части проспекта Строителей, от улицы Строительная 2-я до улицы Челюскинцев», - сообщил директор подрядной организации ООО «ПАТАЙ» Андрей Багдасарян.

Дорожники должны будут снять старый слой асфальта, смонтировать новый бордюрный камень, уложить выравнивающий слой проезжей части и уложить свежий асфальтобетон.

«Полное перекрытие участка не планируется», — добавил Багдасарян.

Чтобы снизить транспортную нагрузку, работы будут вестись поэтапно, преимущественно вечером, ночью или в выходные дни.