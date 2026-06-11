Двух молодых закладчиков задержали в Рубцовске

Задержанные закладчики Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю.

В Рубцовске полицейские задержали двух молодых людей, которых подозревают в распространении наркотиков. Подробности сообщили в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

Одному из задержанных 19 лет, второму - 21. При себе у них было шесть свертков с веществом растительного происхождения. Эксперт подтвердил противозаконность этих «закладок».

«Установлено, что изъятые свертки злоумышленники планировали распространить на территории города», - сообщают в полиции.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.