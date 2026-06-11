Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+29°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 июня 2026 6:47

Двух молодых закладчиков задержали в Рубцовске

У них нашли растительное вещество
Анна СЕМИНА
Задержанные закладчики

Задержанные закладчики

Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю.

В Рубцовске полицейские задержали двух молодых людей, которых подозревают в распространении наркотиков. Подробности сообщили в Главном управлении МВД России по Алтайскому краю.

Одному из задержанных 19 лет, второму - 21. При себе у них было шесть свертков с веществом растительного происхождения. Эксперт подтвердил противозаконность этих «закладок».

«Установлено, что изъятые свертки злоумышленники планировали распространить на территории города», - сообщают в полиции.

Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время задержанным изберут меру пресечения.