В Барнауле приставы остановили пожар в суде

Приставы смогли вовремя эвакуировать людей и потушить пожар Фото: пресс-службы управления ФССП по Алтайскому краю.

В здании суда Ленинского района Барнаула произошло возгорание, которое буквально в зачатке успели потушить приставы. Подробности инцидента рассказали в ГУФССП России по Алтайскому краю.

Сначала в здании суда сработала пожарная сигнализация. Старший смены - лейтенант внутренней службы Дмитрий Самохин по камерам посмотрел, откуда может идти задымление и заметил его в подвале. Вместе с коллегой он направился к очагу. На месте выяснилось, что горела изоляция электрокабелей.

«Угроза быстрого распространения огня по зданию была крайне высока», - сообщают в управлении.

Судебные приставы обесточили здание и начали тушение. Они смогли самостоятельно локализовать возгорание до прибытия пожарных. К тому моменту уже была проведена эвакуация. В результате инцидента никто не пострадал.

В скором времени, уже после того, как пожарные подтвердили, что опасность миновала, суд продолжил работу в штатном режиме.