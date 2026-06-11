Комитет по дорожному хозяйству и транспорту Барнаула ждет реорганизация

Комитет будет реогранизован Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В администрации Барнаула прошло совещание, на котором обсудили реорганизацию комитета по дорожному хозяйству и транспорту. Подробности сообщают в мэрии.

Суть заключается в том, что комитет планируют разделить на два самостоятельных ведомства. Действующий председатель комитета Валерий Ведяшкин пояснил, что предыдущее разделение в 2023 году дало лишь частичный эффект. Тогда комитет по благоустройству выделили в отдельное ведомство.

Сейчас же ситуация меняется стремительно, в частности это касается сферы пассажирских перевозок, что есть потребность направить большие ресурсы в этом направлении. В связи с этим, поступило предложение разделить на комитет по дорожному хозяйству и на комитет по транспорту. Первый будет курировать работу МБУ «Автодорстрой» и МБУ «Барнаулгорсвет», второй займется развитием транспортной сферы.

Председатель БГД, члены Общественной палаты и представители ГИБДД поддержали инициативу. Теперь комитет сам должен подготовить «дорожную карту» по собственной реорганизации.