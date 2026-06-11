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НовостиОбщество11 июня 2026 3:50

Штормовое предупреждение продолжает действовать в Алтайском крае

Специалисты прогнозируют высокую пожароопасность, но и дожди тоже пройдут
Анна СЕМИНА
На Алтае сохраняется аномальная жара

На Алтае сохраняется аномальная жара

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение, связанное с аномальной жарой.

По данным ЦГМС, на территории региона сохраняется аномально жаркая погода с температурой, местами превышаемой 35 градусов. Если ранее прогноз действовал до 11 июня, то теперь он распространяется на период с 12 по 17 июня. В крае прогнозируют дневную температуру от +30 градусов и выше.

Сохраняется и высокая пожароопасность (4 класс), местами – чрезвычайная пожароопасность (5 класс). Вместе с тем, уже с сегодняшнего дня в крае ожидаются дожди, грозы, град, а 13 июня осадки пройдут на большей части территории региона.