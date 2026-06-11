Жителя Рубцовска судили за финансирование терроризма

Раньше обвиняемый переводил деньги террористам, а теперь должен заплатить штраф Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае под суд пошел 50-летний житель Рубцовска, который занимался финансированием терроризма.

Следствие и суд установили, что с 2021 по 2025 год мужчина живя на территории Алтайского края, многократно переводил деньги на банковские счета, подконтрольные лидеру террористического сообщества и его доверенным лицам. Он полностью разделял их идеологию и всячески старался поддерживать деятельность организации.

«Противоправная деятельность фигуранта была пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю», - сообщают в СУСК РФ по региону.

Суд признал рубцовчанина виновным и назначил ему десять лет лишения свободы, из которых первые три года он проведет в тюрьме. Помимо этого он должен выплатить штраф 400 тысяч рублей.