Благоустройство аллеи Чепурко проверили в Барнауле

Аллея Чепурко Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Представители городской, районной администрации и подрядчик проверили ход работ в барнаульском посёлке Южный, где ведется благоустройство аллеи имени Чепурко.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Скоро здесь появится плиточное покрытие, современная система освещения и видеонаблюдение. Не забудут специалисты и об озеленении. Стоимость контракта составляет 38,7 миллиона рублей. Сдача объекта должна состояться до 12 октября текущего года.

На сегодняшний день уже снято старое покрытие аллеи, установлены поребрики и новая линия освещения.