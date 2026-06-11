Алтайские предприятия отправили в Китай почти 2 тысячи тонн птицеводческой продукции

Птицеводческая продукция Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

С начала текущего года специалисты управления Россельхознадзора выпустили с территории Алтайского края в Китай 71 партию местной продукции птицеводства. Это были мороженые куриные крылья и лапки общим весом более 1900 тонн.

Каждая партия перед тем, как быть выпущенной с территории Алтайского края, проходит тщательный осмотр инспекторами управления. Под пристальным надзором документальное сопровождение и результаты лабораторных исследований.

«По результатам на продукцию были оформлены экспортные ветеринарные сертификаты», - добавляют в управлении.

Кроме птицы, в Китай отправляют алтайские кормовые добавки, плавленый сыр и мед.