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НовостиЭкономика11 июня 2026 2:00

Алтайские предприятия отправили в Китай почти 2 тысячи тонн птицеводческой продукции

Она прошла тщательный осмотр специалистами
Анна СЕМИНА
Птицеводческая продукция

Птицеводческая продукция

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай.

С начала текущего года специалисты управления Россельхознадзора выпустили с территории Алтайского края в Китай 71 партию местной продукции птицеводства. Это были мороженые куриные крылья и лапки общим весом более 1900 тонн.

Каждая партия перед тем, как быть выпущенной с территории Алтайского края, проходит тщательный осмотр инспекторами управления. Под пристальным надзором документальное сопровождение и результаты лабораторных исследований.

«По результатам на продукцию были оформлены экспортные ветеринарные сертификаты», - добавляют в управлении.

Кроме птицы, в Китай отправляют алтайские кормовые добавки, плавленый сыр и мед.