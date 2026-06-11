56 пожаров за сутки потушили в Алтайском крае

В Барнауле накануне произошло 17 пожаров Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

10 июня на территории Алтайского края были ликвидированы 56 пожаров. Подробнее об одном из них рассказали в Главном управлении МЧС России по региону.

Прошлым утром на улице Тихой в Барнауле было неспокойно – произошло возгорание гаража.

«На момент прибытия первого подразделения МЧС России горело внутри строения, существовала угроза распространения огня на соседние постройки», - сообщают в региональном главке МЧС.

Огонь был благополучно потушен, но он успел повредить стены, перекрытия, мебель и личные вещи.

Согласно предварительным выводам экспертов, возгорание произошло из-за неправильного монтажа электрооборудования.