Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 июня 2026 1:34

56 пожаров за сутки потушили в Алтайском крае

Один из них практически уничтожил гараж в Барнауле
Анна СЕМИНА
В Барнауле накануне произошло 17 пожаров

В Барнауле накануне произошло 17 пожаров

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

10 июня на территории Алтайского края были ликвидированы 56 пожаров. Подробнее об одном из них рассказали в Главном управлении МЧС России по региону.

Прошлым утром на улице Тихой в Барнауле было неспокойно – произошло возгорание гаража.

«На момент прибытия первого подразделения МЧС России горело внутри строения, существовала угроза распространения огня на соседние постройки», - сообщают в региональном главке МЧС.

Огонь был благополучно потушен, но он успел повредить стены, перекрытия, мебель и личные вещи.

Согласно предварительным выводам экспертов, возгорание произошло из-за неправильного монтажа электрооборудования.