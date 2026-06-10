Тело ребенка извлекли из озера в Барнауле

В этом месте запрещено купаться Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

В Барнауле возбуждено уголовное дело по факту утопления 12-летнего мальчика. Тело ребенка извлекли из водоема.

Как сообщили в прокуратуре и СУ СК по региону, днем 10 июня, несмотря на запрет купания в неположенном месте, взрослые вместе с детьми пришли на берег озера Коралл в Ленинском районе. Во время игры детей один из мальчиков, не умеющий плавать, ушёл под воду и утонул.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства трагедии. Ход расследования поставлен на контроль прокуратуры. Также территориальная прокуратура проводит проверку причин и условий произошедшего, соблюдения законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

В мае-июне этого года в открытых водоемах на Алтае утонули уже пять несовершеннолетних. Следственное управление напоминает родителям, что категорически запрещено купаться в неположенных местах, а также оставлять детей у водоёмов без присмотра.