Новгородские аферисты взламывали аккаунты жителей Алтая на маркетплейсах

Были изъяты 11 телефонов, 12 банковских карт, около тысячи сим-карт Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю.

На Алтае завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Новгородской области 19 и 20 лет, которых обвиняют в участии в мошеннической схеме на маркетплейсах.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, молодые люди действовали в составе группы по предварительному сговору. Они приобретали сим-карты, активировали их и передавали анонимному куратору идентификационные данные, а также коды подтверждения из СМС-сообщений. В дальнейшем эти номера использовались для получения доступа к аккаунтам прежних владельцев на маркетплейсах.

Через взломанные учетные записи злоумышленники оформляли покупки дорогостоящих товаров и подарочных сертификатов в рассрочку. Платежи при этом списывались с банковских счетов владельцев аккаунтов. Приобретенное имущество затем реализовывалось сторонним покупателям через курьерские службы.

Как установили правоохранители, обвиняемые участвовали в противоправной деятельности с февраля по август 2025 года. За свою роль каждый из них ежедневно получал от куратора по три тысячи рублей. Потерпевшими по делу признаны восемь жителей Алтайского края — из Барнаула, Рубцовска, Шипуновского и Первомайского районов, а также один житель Тверской области. Общая сумма ущерба превысила 250 тысяч рублей.

Задержание фигурантов прошло в Великом Новгороде. Операцию провели сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по Алтайскому краю при поддержке бойцов Росгвардии. Во время обысков были изъяты 11 мобильных телефонов, 12 банковских карт, носители информации и около тысячи сим-карт.

Уголовным делом занимались в Следственной части ГСУ ГУ МВД по Алтайскому краю. Обвиняемые признали вину в полном объеме. Материалы направлены в Новгородский районный суд. До рассмотрения дела по существу фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.