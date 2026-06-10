В центре Барнаула приступают к реконструкции сетей водоснабжения

Ограничение движения с 13 июня Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

С 11 июня «Росводоканал Барнаул» начнёт реконструкцию участка водопроводной сети в центральной части города. Работы продлятся до 20 июля и затронут район пересечения улицы Интернациональной и Социалистического проспекта, сообщает мэрия.

По словам директора по капитальному строительству «Росводоканал Барнаул» Александра Дудкина, будет реконструирован участок сети диаметром 200 миллиметров. Протяжённость обновляемой линии достигнет 260 метров.

Реконструкция будет проводиться поэтапно:

Ограничение движения 24 июня-1 июля Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

- 11-13 июня - подготовительные работы: установка временных знаков, завоз материалов и оборудования;

- с 13 июня - частичное ограничение движения транспорта по чётной стороне улицы Интернациональной (от Социалистического проспекта до дома № 108);

- 24 июня-1 июля - ограничение движения на перекрёстке Социалистического проспекта и улицы Интернациональной.

За дополнительной информацией о сроках и ходе работ можно обратиться в контакт центр по телефонам: 500-101 и 202-200.