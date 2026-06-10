Алтайское управление лесами снова осталось без начальника

Ведомство долгое время оставалось без руководителя Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Константин Николайченко покинул должность замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края и начальника управления лесами региона, пишет «Банкфакс». Данные о Николайченко как о руководителе учреждения исчезли с сайта минприроды края. При этом в самом ведомстве комментировать ситуацию не стали. На текущий момент информация о его преемнике отсутствует.

Назначение Константина Николайченко на пост начальника управления лесами состоялось в феврале 2025 года. До этого он имел опыт руководящей работы в Сибирском федеральном округе: в 2007–2008 годах возглавлял Мысковский лесхоз; в 2018–2019 годах исполнял обязанности начальника департамента лесного комплекса Кузбасса; также был и. о. начальника департамента лесного хозяйства по СФО.

Напомним, что в 2022 году в отношении предыдущего начальника Игоря Дергачёва было возбуждено уголовное дело — после этого ведомство долгое время оставалось без руководителя. Ещё раньше суд признал виновным в превышении должностных полномочий Владимира Чёрных, предшественника Дергачёва: его осудили за согласование рубок в защитных лесах.