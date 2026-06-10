На Алтае ежемесячное пособие получают 100 семей, воспитывающих двойню

Выплата составляет 40 % от среднего заработка родителя за предыдущие два года Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае ежемесячное пособие по уходу за ребёнком получают 100 семей, воспитывающих двойню. Выплата назначается на каждого малыша до полутора лет и составляет 40 % от среднего заработка родителя за предыдущие два года, сообщили в Отделении СФР по Алтайскому краю.

Управляющая отделением Ольга Клиндухова уточнила, что в 2026 году размер выплаты на одного ребёнка варьируется от 10 до 83 тысяч рублей. Пособие положено любому родственнику или опекуну, находящемуся в отпуске по уходу за ребёнком. При этом право на получение выплаты сохраняется, даже если человек выходит на работу раньше срока — в том числе на неполный день или в дистанционном формате.

Семья может выбрать один из двух вариантов оформления выплат:

- один родитель оформляет отпуск по уходу за обоими детьми и получает 80 % от своего среднего заработка;

- мать берёт отпуск по уходу за одним ребёнком, а отец — за вторым; в этом случае размер пособия для каждого рассчитывается исходя из его личного среднего заработка.

Для оформления пособия работающему родителю нужно подать заявление работодателю. Первую выплату перечислят в течение 10 рабочих дней, а последующие будут поступать не позднее 8-го числа каждого месяца, следующего за расчётным.

Неработающие родители также вправе получать ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет — при условии, что доход на каждого члена семьи ниже регионального прожиточного минимума.

Подать заявление можно через портал госуслуг, в клиентских службах Отделения СФР по краю или в МФЦ.