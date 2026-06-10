В Горном Алтае началась обработка лесов от непарного шелкопряда

Оборудование обеспечивает точечное распыление Фото: пресс-службы правительства Республики Алтай.

В Онгудайском и Шебалинском районах началась обработка лесов от непарного шелкопряда, сообщает правительство Республики Алтай.

Для борьбы с вредителем используют биологический препарат, который распыляют с помощью современных аэрозольных установок. Такое оборудование обеспечивает точечное распыление средства: оно эффективно уничтожает личинок, не представляя угрозы для пчёл и диких животных.

Мероприятия выполняют строго по утверждённой схеме и исключительно в благоприятных погодных условиях — это позволяет добиться максимальной эффективности обработки.

В общей сложности в регионе планируют обработать 14 тысяч гектаров леса на территории Шебалинского, Усть-Канского и Онгудайского районов.

Ранее глава региона Андрей Турчак сообщал, что на борьбу с непарным шелкопрядом выделили дополнительные средства из республиканского бюджета, а также закупили необходимое оборудование и технику.