В Локтевском районе после ремонта запустили движение через мост на реке Алей

Обновленный мост через реку Алей Фото: АКЗС.

В селе Устьянка Локтевского района торжественно открыли обновленный моста через реку Алей. Теперь местные жители и гости снова могут пользоваться этой переправой. Строителей, которые справились с задачей досрочно, поздравил председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко.

На праздничном событии также присутствовали глава Локтевского района Галина Глазунова, жители Устьянки и представители компаний-подрядчиков. Для местного сообщества открытие моста стало настоящим событием - его ждали с нетерпением.

Напомним, в 2025 году жители Устьянки обратились к спикеру АКЗС за помощью. К тому моменту единственная переправа, связывавшая их село с райцентром и «большой землей», полностью обветшала - деревянный настил разрушился, ездить по нему стало опасно. Александр Романенко оперативно помог запустить жизненно важный для людей проект и лично следил за тем, как идут дела. В марте и мае он приезжал на стройку, разговаривал с рабочими и руководителями подрядных организаций.

Протяженность сооружения составляет 104 метра Фото: АКЗС.

Поскольку мост должен выдерживать не только легковые машины, но и грузовой транспорт, было решено заменить старое покрытие на более надежный и устойчивый к влаге материал - лиственницу. Она отличается прочностью и долговечностью. Кроме того, специалисты укрепили береговые опоры и другие инженерные конструкции, установили сваи с бетонной набивкой, заасфальтировали проезжую часть, оборудовали удобные тротуары и смонтировали новые перила.

Протяженность мостового перехода через Алей составляет 104 метра, ширина - 6,5 метра. На реализацию проекта потратили 49 миллионов рублей. Ремонт выполняло АО «Юго-Западное ДСУ». Генеральный директор предприятия Игорь Левин подчеркнул, что из-за высокой социальной значимости объекта все строительно-монтажные работы велись с опережением графика и строгим соблюдением технологий.

«Нам удалось завершить работы почти на два месяца раньше плана. И теперь ни жителям села, ни местным агропроизводителям уже не надо тратить время и бензин на объезд аварийного моста», - сказал Игорь Левин.

Председатель АКЗС Александр Романенко поблагодарил жителей за активную позицию Фото: АКЗС.

Председатель АКЗС Александр Романенко, в свою очередь, поблагодарил жителей района за активную позицию: «Спасибо жителям района за инициативу по строительству мостового перехода. Несмотря на сложную ситуацию, краевые власти будут делать все возможное для развития наших населенных пунктов. Мы продолжим реализацию национальных проектов и программ, включая дорожное строительство и капитальный ремонт».