В Барнауле после жалоб на зловоние чистят канализацию у парка «Центральный»

Источник зловония находится со стороны Барнаулки Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Барнаула в последнее время отмечают неприятный запах в районе парка «Центральный» — по их наблюдениям, источник находится со стороны реки Барнаулки.

Чтобы выявить возможные причины, специалисты «Росводоканал Барнаул» совместно с представителями городской администрации обследовали системы водоотведения и ливневой канализации в этой части города.

Для минимизации риска возникновения запаха от канализационных люков предприятие 10 июня проводит профилактические работы: осуществляется чистка и герметизация камер и колодцев хозяйственно-бытовой канализации. В зоне проведения мероприятий может ощущаться специфический запах.

Горожан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Все работы планируют завершить в кратчайшие сроки.