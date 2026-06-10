Военного в Барнауле осудили за кражу бензина и незаконный труд призывников

В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Барнаульский гарнизонный военный суд признал военнослужащего Дмитрия Федоренкова виновным в ряде преступлений, включая незаконное привлечение призывников к строительным работам, получение взятки и хищение топлива. Об этом сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.

Суд установил, что с мая по декабрь 2024 года Федоренков совместно с подчиненными регулярно направлял военнослужащих срочной службы в одно из учебных заведений для выполнения строительных и хозяйственных работ. За это воинская часть получала строительные материалы. Кроме того, в период с сентября по декабрь 2024 года он получил взятку в размере 521,6 тыс. рублей за незаконную организацию части работ на том же объекте.

Также выяснилось, что с 25 августа 2023 года по 21 июля 2025 года военнослужащий похищал бензин, принадлежавший одному из отделов МВД России. Топливо использовалось для заправки его личного автомобиля и частично реализовывалось. Общая стоимость похищенного бензина составила около 1,5 млн рублей, что было квалифицировано как ущерб в особо крупном размере.

По данным суда, часть этого топлива в июле–сентябре 2024 года расходовалась на нужды воинской части. В августе и сентябре того же года Федоренков, пытаясь скрыть следы противоправных действий и избежать ответственности, распорядился слить часть оставшегося бензина в землю. В результате МВД России был причинен дополнительный материальный ущерб примерно на 1,1 млн рублей.

С учетом заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве суд назначил Федоренкову семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также ему запрещено в течение трех лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления. Кроме того, осужденный лишен воинского звания, а полученная взятка в размере 521,6 тыс. рублей взыскана в доход государства.

В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу.