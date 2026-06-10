С дома на ул. Тимуровской в Барнауле сняли статус аварийности

Дом до ремонта Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле многоквартирный дом на улице Тимуровской, 37, больше не считается аварийным. Такое решение приняла межведомственная комиссия, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Четырехэтажное кирпичное здание, построенное в 1969 году и включающее 132 квартиры, было признано аварийным распоряжением мэрии от 31 марта 2026 года. Согласно заключению экспертов, до проведения восстановительных работ проживание в доме представляло опасность для жильцов.

После этого было принято решение выполнить аварийно-восстановительный ремонт. Как отметили в администрации, все запланированные работы завершены.

По итогам рассмотрения документов комиссия пришла к выводу, что оснований для дальнейшего признания дома аварийным и подлежащим сносу нет. Проведенные мероприятия позволили устранить угрозу, связанную с состоянием конструкций здания.

Зампредседателя городского комитета ЖКХ Светлана Алексеева сообщила, что в ходе ремонта были укреплены элементы дома, представлявшие опасность. Кроме того, 4 июня комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение отменить ранее введенный режим повышенной готовности. Жители уже возвращаются в свои квартиры.

Генеральный директор организации «Региональный центр оценки и экспертизы» Дарья Ведяпина подтвердила, что риск внезапного обрушения устранен, а выполненные работы обеспечивают дальнейшую безопасную эксплуатацию здания. В свою очередь инженер «СМР» Ян Якубовский рекомендовал в перспективе провести комплексный капитальный ремонт.

Согласно краевой программе, ремонт крыши, фундамента и инженерных сетей дома запланирован на 2029–2031 годы за счет взносов собственников. Работы по фасаду и подвалу намечены на 2032–2034 годы. Если жильцы захотят изменить сроки проведения капремонта, им необходимо обратиться в администрацию города с соответствующими документами.