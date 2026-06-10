Школьников Барнаула предупредили о последствиях списывания на ЕГЭ

Основной период ЕГЭ продлится по 9 июля Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Использование шпаргалок и мобильных телефонов на ЕГЭ и ОГЭ может привести к удалению с экзамена. Об этом напомнили в администрации одной из школ Барнаула, пишет amic.ru.

Как рассказали в образовательном учреждении, первая экзаменационная неделя еще не завершилась, однако в городе уже удалили восемь выпускников: шестерых с ОГЭ и двоих с ЕГЭ. Причиной стали обнаруженные у них шпаргалки и средства связи.

Школьников и их родителей призвали соблюдать установленные правила и не рисковать результатами экзаменов. В школе подчеркнули, что сам факт наличия телефона во время государственной итоговой аттестации является нарушением, независимо от того, использовался он или нет.

Также выпускникам напомнили о других требованиях. Участники должны занимать места строго в соответствии с распределением, не могут самостоятельно пересаживаться, общаться друг с другом или свободно передвигаться по аудитории и пункту проведения экзамена. Покидать помещение разрешается только с согласия организатора.

Основной период ЕГЭ в 2026 году стартовал 1 июня и продлится по 9 июля. Дополнительный этап для выпускников, не сумевших пройти испытания в установленные сроки по уважительным причинам, пройдет с 4 по 25 сентября.