На Алтае резко выросли долги по зарплате

Наибольшие долги накопили предприятия ЖКХ, строительной отрасли и промышленности Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По итогам первого квартала 2026 года Алтайский край значительно ухудшил показатели по просроченной задолженности по зарплате по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такая динамика соответствует общероссийской тенденции, ранее зафиксированной Росстатом.

Как сообщили «Толку» в управлении Алтайского края по труду и занятости населения, на конец апреля объем просроченной зарплатной задолженности в регионе достиг 4,5 млн рублей. Вся сумма приходится на одно предприятие — Белоярский мачтопропиточный завод в Новоалтайске.

По данным ведомства, проблемы с выплатой зарплаты возникли еще в 2024 году. Причинами стали задержки расчетов со стороны покупателей продукции, а также приостановка операций по банковским счетам предприятия.

Год назад ситуация была иной: к концу первого квартала 2025 года завод полностью погасил задолженность перед сотрудниками, выплатив около 16 млн рублей, поэтому официально просроченных долгов по зарплате в крае не числилось.

Однако уже в июне 2025 года предприятие вновь допустило задержки выплат работникам, что отразилось на статистике текущего года.

22 апреля Арбитражный суд Алтайского края ввел на заводе процедуру банкротства. В профильном управлении отметили, что вопрос погашения задолженности будет решаться в рамках банкротного производства после реализации имущества должника и с учетом установленной законом очередности. Ситуация остается на контроле ведомства.

Ранее Росстат сообщил о существенном росте просроченной задолженности по зарплате в России. По итогам первого квартала 2026 года ее объем превысил 2,8 млрд рублей, увеличившись на 94,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более половины всей задолженности — 55,1% — сформировалось уже в 2026 году.

Наибольшие долги перед работниками накопили предприятия ЖКХ, строительной отрасли и промышленности. По данным статистики, проблема затронула около 19 тысяч человек. При этом в расчетах Росстата не учитываются субъекты малого предпринимательства.