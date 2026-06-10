Почтовые отделения на Алтае изменят режим работы

13 июня обслуживание будет по графику воскресного дня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В связи с празднованием Дня России почтовые отделения Алтайского края временно изменят режим работы.

Накануне праздника, 11 июня, все отделения региона завершат обслуживание клиентов на час раньше обычного. 12 июня станет нерабочим днем для всех подразделений Почты России. 13 июня обслуживание посетителей будет по графику воскресного дня.

Доставка пенсий и социальных выплат в праздничный период пройдет по расписанию, предварительно согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда.

При этом в отдельных сельских населенных пунктах режим работы почтовых отделений может отличаться. Актуальную информацию о графике работы и ближайших открытых отделениях можно узнать на сайте Почты России или в мобильном приложении компании.