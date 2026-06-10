Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июня 2026 1:17

Почтовые отделения на Алтае изменят режим работы

Это связано с Днем России
Александра САПОЖКОВА
13 июня обслуживание будет по графику воскресного дня

13 июня обслуживание будет по графику воскресного дня

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В связи с празднованием Дня России почтовые отделения Алтайского края временно изменят режим работы.

Накануне праздника, 11 июня, все отделения региона завершат обслуживание клиентов на час раньше обычного. 12 июня станет нерабочим днем для всех подразделений Почты России. 13 июня обслуживание посетителей будет по графику воскресного дня.

Доставка пенсий и социальных выплат в праздничный период пройдет по расписанию, предварительно согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда.

При этом в отдельных сельских населенных пунктах режим работы почтовых отделений может отличаться. Актуальную информацию о графике работы и ближайших открытых отделениях можно узнать на сайте Почты России или в мобильном приложении компании.