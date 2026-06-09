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НовостиОбщество9 июня 2026 12:09

В Алтайском крае начался сезон срезки пантов у маралов и пятнистых оленей

Это период длится с мая по июнь
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Марал

Марал

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае стартовал сезон срезки пантов. Регион занимает второе место в стране по поголовью маралов и пятнистых оленей — всего в хозяйствах содержится более 25 тысяч голов, сообщили в министерстве сельского хозяйства Алтайского края.

Этой подотраслью занимаются в пяти предгорных и горных районах: Алтайском, Красногорском, Краснощёковском, Солонешенском и Чарышском. Самый ответственный период для оленеводов — с мая по июнь, когда идёт сбор «урожая» — срезка пантов.

Ежегодный объём производства сырых пантов в регионе составляет 36–38 тонн. Сырьё консервируют или замораживают. Заготовленного объёма достаточно для реализации в переработку и оказания оздоровительных услуг туристам на весь предстоящий год.