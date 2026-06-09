Алтайский край вошёл в тройку регионов Сибири с «болезнетворным» воздухом

Плохой воздух влияет на здоровье людей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Качество воздуха в Алтайском крае признано одним из самых неблагополучных в стране, пишет "Толк". Специалисты связывают это с повышенной заболеваемостью дыхательной, нервной, пищеварительной и других систем. Данные содержатся в докладе Роспотребнадзора РФ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в 2025 году.

Всего за год специалисты исследовали почти 1,6 млн проб атмосферного воздуха. Доля образцов с отклонениями от гигиенических нормативов в среднем по стране составила 0,64%. Хуже всего ситуация в Дальневосточном, Уральском и Сибирском федеральных округах.

В Сибири антилидерами по доле проб с превышением ПДК стали Республика Хакасия (4,5%), Алтайский край (3,43%) и Красноярский край (2,24%). Основные загрязнители — взвешенные вещества, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, формальдегид, бензпирен и ксилол.

Кроме того, Алтайский край попал в число регионов, где фиксировались значения выше пяти ПДК по отдельным веществам. Резкие «вспышки» давали бензпирен и диметилбензол — продукты сгорания топлива.

В докладе отмечено, что природно-климатические условия (приземные инверсии, застои воздуха, слабый ветер, туманы) затрудняют рассеивание вредных примесей в атмосфере. Основной объём антропогенных выбросов приходится на теплоэнергетику, металлургию и частный сектор, где массово используют печное отопление.