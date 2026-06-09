В Алтайском крае идет подготовка к запуску детской «неотложки»

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае на базе станции скорой медицинской помощи Бийска организовали единую диспетчерскую службу неотложной помощи. В ближайшее время к ней подключат детские поликлиники региона. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Алтайского края.

Уже разработаны алгоритмы оказания помощи детям, сформированы бригады медиков, закуплены планшеты с программным обеспечением и необходимое оборудование. Главный врач станции скорой помощи Бийска, куратор проекта Алексей Карнаухов отметил, что Алтайский край становится пионером в создании детской «неотложки» — подобной системы пока нет ни в одном регионе России. У региона уже есть опыт реализации аналогичного проекта для взрослых, теперь отработанные механизмы применяют для помощи маленьким пациентам.

Накануне главный внештатный педиатр Минздрава края Ирина Потапова и главврач детской больницы Бийска Елена Ковярова посетили диспетчерскую службу и изучили механизм передачи вызовов выездным бригадам.

В конце июня планируют начать передачу вызовов на детскую «неотложку» в Славгородском округе. После успешного запуска пилотного проекта систему распространят на все города и районы Алтайского края.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он направлен на повышение доступности и качества медицинской помощи для детей. Развитие системы детской неотложки позволит оперативнее реагировать на острые состояния у маленьких пациентов и снижать риски осложнений.