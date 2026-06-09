В Алтайском крае загорелось христианское кладбище

Огонь тушат пожарные, сотрудники полиции и неравнодушные жители Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В селе Михайловское в Алтайском крае произошло возгорание на христианском кладбище. Об этом сообщили глава района Евгений Юрьев в своем канале в Max.

Всех неравнодушных жителей призывают помочь в ликвидации огня. Ранцы для тушения раздают на входе в Боровлянский лесхоз.

«На месте работают пожарные расчеты ПЧ-68, пожарные машины лесников. Вручную работают сотрудники ИП Гащенко, полиции, ДПС, администрации района, подъезжают неравнодушные жители», - рассказал Евгений Юрьев.

Участников тушения обеспечивают питьевой водой. На текущий момент угрозы населённому пункту нет.