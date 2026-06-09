За нарушение режима охраны предусмотрена административная и уголовная ответственность Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае на ряде водоемов запретили моторные лодки. Они перечислены в постановлении правительства региона о внесении изменений в режим охраны десяти памятников природы регионального значения. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.

Под запрет попали следующие особо охраняемые природные территории: озеро Мало-Калтайское в Залесовском муниципальном округе, бассейн реки Колыванки в Змеиногорском районе, озеро Казачка в Краснощёковском районе, устье реки Песчаной в Смоленском районе, «Сары-Чумышский» в Солтонском районе, озёра Чертово и Рогульковое в Тальменском районе, «Тогульский» в Тогульском районе, а также озёра Монастырское и Займище в Шипуновском районе.

Как пояснили в ведомстве, ограничения вводятся для сохранения уникальных природных комплексов и биологического разнообразия водных систем этих территорий.

За нарушение режима охраны предусмотрена административная и уголовная ответственность. По статье 8.39 КоАП РФ гражданам грозит штраф от 3 до 4 тысяч рублей, должностным лицам — от 15 до 20 тысяч рублей, юридическим лицам — от 300 до 500 тысяч рублей. При этом у нарушителя могут изъять лодку или мотор. Если же будет нанесён серьёзный ущерб природе, наступит уголовная ответственность по статье 262 УК РФ — штраф до 200 тысяч рублей либо обязательные или исправительные работы на срок до двух лет.