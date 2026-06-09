Из Алтайского края в Китай экспортировали почти 70 тысяч тонн кормов

Всего с начала года под контролем алтайского Россельхознадзора в 20 стран мира экспортировано более 80 тысяч тонн животноводческой продукции Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 января по 8 июня текущего года под контролем специалистов Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай в Китай отгружено 66 тысяч тонн подсолнечного и рапсового кормового жмыха, а также подсолнечного шрота. Об этом сообщили в ведомстве.

Наибольшую часть экспорта составил рапсовый кормовой жмых — его отправлено более 1,2 тысячи партий общим весом 31 тысяча тонн. Корма поставляют предприятия Алтайского края, которые аттестованы и включены в список российских компаний, прошедших обследование на соответствие требованиям Китая.

Все партии товара перед отправкой осмотрели инспекторы ведомства, провели документарный и лабораторный контроль. По результатам оформили экспортные ветеринарные сертификаты.

Всего с начала года под контролем алтайского Россельхознадзора в 20 стран мира экспортировано более 80 тысяч тонн животноводческой продукции.