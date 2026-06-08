На двух главных проспектах Барнаула 9 июня отключат шесть светофоров

В Барнауле 9 июня временно отключат светофоры Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле 9 июня временно отключат светофоры на нескольких крупных перекрестках в центральной части города. Ограничения связаны с проведением планового ремонта на сетях электроснабжения, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Для удобства водителей и пешеходов графики отключений разделили на два этапа.

В первой половине дня (с 09:00 до 14:00) автоматическое регулирование отключат на четырех участках:

• пересечение проспекта Ленина с улицей Гоголя;

• пересечение проспекта Ленина с улицей Никитина;

• пересечение проспекта Социалистического с улицей Никитина;

• пересечение проспекта Красноармейского с улицей Никитина.

После обеда (с 13:30 до 15:00) светофоры перестанут работать еще на двух оживленных точках:

• пересечение проспекта Ленина с улицей Аносова;

• пересечение проспекта Ленина с улицей Матросова.