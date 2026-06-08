Рэп-спектакль барнаульского театра «Сказка» отметили на международном фестивале

«Сказка» представила спектакль «Слово о полку Игореве» Фото: Министерство культуры Алтайского края.

Алтайский государственный театр кукол «Сказка» получил награду на IV международном фестивале «Перекрёсток», который завершился в Новосибирске. По итогам конкурсной программы барнаульский коллектив удостоен специального приза – диплома «За популяризацию национального эпоса», сообщили в министерстве культуры Алтайского края.

На фестивале, проходившем с 31 мая по 7 июня 2026 года, «Сказка» представила спектакль «Слово о полку Игореве». Постановка создана в жанре музыкального рэп-спектакля. Она пересказывает древнерусскую историю современным языком, но при этом полностью сохраняет важные исторические и культурные смыслы оригинала.

«Сказка» представила спектакль «Слово о полку Игореве» Фото: Министерство культуры Алтайского края.

Справка. Творческий форум собрал артистов из 8 стран мира и 10 российских театров. В Новосибирск приехали кукольники из Египта, Китая, Ирана, Саудовской Аравии, Турции, Индонезии, Узбекистана и Таджикистана. Россию на конкурсе представляли коллективы из Санкт-Петербурга, Перми, Вологды и других городов, а театры из Луганска и Горловки стали участниками «Перекрёстка» впервые.