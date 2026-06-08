При АКЗС планируют создадут Общественный совет из 15 экспертов

Работать участники будут на общественных началах Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

При Алтайском краевом Законодательном Собрании планируют создать Общественный совет. Вопрос об организации новой структуры депутаты рассмотрят на ближайшей сессии регионального парламента. С такой инициативой совместно выступили комитет по правовой политике, фракция «Справедливая Россия» и Общественная палата региона.

По задумке авторов, совет призван стать «ещё одним инструментом для учета интересов и мнения граждан, повышения прозрачности деятельности законодательного органа, привлечения к законотворческой и иной его деятельности представителей экспертного сообщества».

Вице-спикер заксобрания Денис Голобородько уточнил, что в состав совета войдут 15 человек, которых выдвинут общественные организации. Структуру сформируют на весь срок полномочий текущего созыва парламента. Работать участники будут на общественных началах, а их решения будут носить рекомендательный характер.

Руководитель фракции СР Александр Молотов добавил, что совет получит право проводить публичные слушания, оценивать законопроекты и вести общественный контроль. Согласно проекту положения, общественники смогут запрашивать информацию у ведомств и приглашать на свои заседания руководителей органов власти.