После вмешательства прокуратуры 46 алтайских колхозников получили зарплату

Предприятие полностью рассчиталось со своими сотрудниками Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснощековском районе 46 сотрудников ООО «Колхоз имени Ленина» получили задержанную заработную плату. Долги перед людьми погасили только после того, как в ситуацию вмешалась местная прокуратура.

Надзорное ведомство проверило, как на предприятии соблюдают трудовое законодательство, и выявило серьезные нарушения. Оказалось, что в марте 2026 года работникам колхоза не выплатили заработанные деньги в полном объеме. В итоге общая сумма долга организации перед коллективом превысила 4,2 млн рублей.

Чтобы защитить права сельчан, прокуратура внесла представление руководителю предприятия. Кроме того, в отношении директора возбудили административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ за повторное нарушение сроков выплаты зарплаты. Руководителя признали виновным и наказали денежным штрафом.

Сейчас, после прокурорского вмешательства, предприятие полностью рассчиталось со своими сотрудниками и ликвидировало всю задолженность.