Жителям Алтайского края рассказали, как вовремя уйти на заслуженный отдых

Почти 14 тыс. жителей края добились выхода на пенсию с начала года Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала года Отделение СФР по Алтайскому краю помогло подготовить документы для назначения пенсии более чем 13,8 тысячам жителей региона. Специалисты советуют будущим пенсионерам обращаться в клиентские службы фонда за полтора-два года до завершения трудовой деятельности, чтобы эксперты успели проверить стаж и заработок.

В 2026 году страховую пенсию по старости на общих основаниях оформляют мужчины 1962 года рождения (в 64 года) и женщины 1967 года рождения (в 59 лет). В 2028 году этот рубеж подойдет для мужчин 1963 года рождения и женщин 1968 года рождения. Общие требования для назначения выплат – стаж не менее 15 лет и пенсионный коэффициент от 30. При этом для граждан со льготным стажем (работа на Севере, вредные условия или радиация) сохраняется право на досрочный выход.

Для предварительной консультации понадобятся паспорт, трудовая книжка, военный билет, дипломы, свидетельства о рождении детей и документы об иждивенцах.

«Наша цель – сделать процесс назначения пенсии максимально спокойным и предсказуемым. Если мы обнаружим ошибку или отсутствие периода стажа, будет достаточно времени, чтобы всё исправить через архивы или работодателей», – отметила управляющий Отделением СФР по региону Ольга Клиндухова.

Жители края могут самостоятельно узнать свой учтенный стаж, заказав выписку из лицевого счета на портале «Госуслуги». Если какой-то период работы (особенно до 2002 года) там отсутствует, необходимо обратиться в клиентскую службу Соцфонда с трудовой книжкой.