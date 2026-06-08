В Алтайском крае отремонтируют еще семь километров трассы Алтай – Кузбасс

Стоимость контракта на два года составляет 283,6 млн рублей Фото: Минтранс Алтайского края.

В Алтайском крае продолжается обновление трассы Алтай – Кузбасс, которая связывает регион с Кемеровской областью. За два года в Залесовском районе отремонтируют участок со 121 по 128 километр. Стоимость контракта составляет 283,6 млн рублей, делится Минтранс края.

Дорога испытывает серьезные нагрузки, так как по ней идет основной поток большегрузов, а также автобусные рейсы между Барнаулом, Кемерово и Новокузнецком. Кроме того, маршрут востребован у туристов – трасса ведет к нацпарку «Салаир», Залесовскому заказнику и Пещерскому водопаду. Из-за постоянного износа покрытия отдельные участки приходится обновлять ежегодно.

Специалисты Северо-Восточного ДСУ уже завершили первый отрезок протяженностью 1,3 км. Там срезали старый асфальт, уложили два слоя нового покрытия и сейчас монтируют оцинкованное барьерное ограждение. Позже на участке нанесут разметку и установят знаки.

Справка. За последние пять лет дорожники привели в порядок 85 км трассы из 137 км, проходящих по территории Алтайского края. В 2000-е годы ее построили на месте недоделанной железнодорожной ветки. Готовую насыпь, виадуки и мосты, рассчитанные на тяжелые поезда, переоборудовали под автомобили. Благодаря этому у трассы плавные повороты, а искусственные сооружения легко выдерживают вес груженых фур.