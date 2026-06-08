Участник Берлинской операции из Алтайского края отметил вековой юбилей

Григорий Семёнович Симак отметил 100-летний юбилей. Фото: MAX-канал Виктора Томенко

Житель Алтайского края, ветеран и участник Великой Отечественной войны Григорий Семёнович Симак отметил 100-летний юбилей. С праздником фронтовика поздравил глава региона Виктор Томенко.

Когда началась война, Григорий Симак был школьником. На фронт сразу ушли его отец и старшие братья, а ему пришлось оставить учебу и сесть за штурвал комбайна. В 1943 году, узнав о гибели отца и одного из братьев, юноша отказался от брони машинно-тракторной станции и ушел на передовую добровольцем.

Григорий Семёнович прошел множество крупных сражений: участвовал в Берлинской операции на польско-немецкой границе, воевал в Чехословакии и освобождал Прагу. После победы он еще несколько лет оставался в рядах военнослужащих, помогавших наводить порядок в Австрии, и вернулся к мирной жизни только в 1950 году.

«От всей души поздравляю нашего земляка с юбилеем, желаю хорошего самочувствия, бодрости духа, благополучия всей его семье. Совсем мало осталось живых свидетелей того времени. Времени подвигов и времени страшных испытаний. Но это время – навсегда в истории нашей страны, в нашей памяти», – написал Виктор Томенко в своем MAX-канале.