Жителей пригорода Барнаула попросили снизить потребление воды в часы пик

Жителей пригорода просят помочь системе и снизить нагрузки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив).

В пригородных поселках Барнаула из-за жары резко выросло потребление воды. Скважины сейчас работают на пределе, поэтому в часы пик в домах падает напор. Проблемы с давлением могут возникать во Власихе, Лесном, Ягодном, Центральном, а также в поселках Октябрьский и Сибирская Долина, сообщает пресс-служба городской администрации.

Чтобы вернуть нормальный напор, «Росводоканал Барнаул» начал запускать резервные скважины и менять технику. По словам главного инженера компании Евгения Чайкина, в Сибирской Долине включают более мощную скважину и ставят новую автоматику для стабилизации давления. В Лебяжьем и Власихе запускают дополнительные скважины, а в поселке Лесной уже задействовали все имеющиеся объекты одновременно. Ситуацию на особый контроль также взял глава города Вячеслав Франк.

Жителей пригорода просят помочь системе и временно снизить пиковые нагрузки утром и вечером. Для этого барнаульцам рекомендуют:

• перенести полив огородов на день (с 11:00 до 15:00) либо на поздний вечер (после 22:00);

• включать стиральные и посудомоечные машины ночью или в обед;

• набирать воду в накопительные баки во время хорошего напора.

Параллельно в Барнауле продолжаются другие коммунальные работы. По данным мэрии, первый этап опрессовки теплосетей выявил 131 повреждение, из которых 93 уже устранили. При этом уже 15 июня в городе начнется второй этап гидравлических испытаний, из-за которого часть районов на две недели останется без горячей воды.