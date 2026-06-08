В Алтайском крае временно изменится расписание пригородных поездов

Изменения затронут несколько дат в июне и июле Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае из-за планового ремонта железнодорожных путей временно скорректируют график движения пригородных поездов. Изменения затронут несколько дат в июне и июле 2026 года. Расписание сдвинется как на несколько минут, так и почти на полчаса.

Для удобства пассажиров все изменения распределены по точным датам и направлениям.

Ограниченные дни (12 и 13 июня, а также 12, 15, 16, 18 и 19 июля)

Изменится график движения семи электричек:

• №6003 Усть-Тальменская – Барнаул: уедет раньше в 06:50 (на 7 минут), но прибудет вовремя в 08:43.

• №6005 Красный боец – Барнаул: отправится раньше в 09:36 (на 29 минут) и прибудет в Барнаул в 11:40 (на 23 минуты раньше).

• №6012 Барнаул – Красный боец: выедет раньше в 09:07 (на 4 минуты) и приедет на конечную в 11:26 (на 4 минуты раньше).

• №6011 Красный боец – Барнаул: отправится раньше в 12:47 (на 35 минут), прибытие в Барнаул – в 14:53 (на 29 минут раньше).

• №6009 Озерки – Барнаул: пойдет позже – отправление в 16:48 (на 27 минут позже), прибытие в краевую столицу – в 18:10 (на 27 минут позже).

• №6774/6773 Камень-на-Оби – Барнаул: выедет раньше в 06:57 (на 4 минуты), прибудет в 10:56 (на 4 минуты раньше).

• №6229 Заринская – Барнаул: отправится позже в 09:43 (на 11 минут), прибудет в Барнаул – в 11:50 (на 11 минут позже).

Период с 12 по 22 июня

В течение 11 дней корректируется движение трех поездов:

• №6234 Барнаул – Аламбай: уедет по обычному графику в 20:47, но прибудет в Аламбай в 00:29 (на 3 минуты позже).

• №6233 Аламбай – Барнаул: отправится со станции Аламбай раньше в 03:10 (на 7 минут), приедет в Барнаул без опозданий в 07:05.

• №6769 Аламбай – Заринская: выедет как обычно в 21:02, но прибудет в Заринск в 22:46 (на 7 минут позже).

Период с 13 по 23 июня

На этот отрезок времени меняется расписание пяти пригородных поездов:

• №6222 Барнаул – Тягун: отправится в привычные 07:31, прибудет в Тягун в 10:51 (на 3 минуты позже).

• №6221 Тягун – Барнаул: выедет со станции Тягун раньше в 12:18 (на 13 минут), прибудет в Барнаул в 15:48 (на 5 минут раньше).

• №6226/6236 Барнаул – Артышта-2: уедет раньше в 09:57 (на 4 минуты), на конечную прибудет в 14:16 (на 1 минуту раньше).

• №6235/6225 Артышта-2 – Барнаул: отправится со станции Артышта-2 в 15:19 (на 1 минуту раньше), прибудет в Барнаул в 19:47 (на 6 минут позже).

• №7106 Барнаул – Аламбай: выедет со станции Барнаул в 17:14 (на 3 минуты раньше), прибытие на конечную – по графику в 20:32.

Отдельное изменение на 23 июня

• №6769 Аламбай – Заринская: в этот день поезд отправится со станции Аламбай вовремя в 21:02, но прибудет в Заринскую в 22:51 (на 12 минут позже обычного).

Уточнить актуальную информацию можно в кассах, на официальном сайте перевозчика «Алтай-Пригород» или по телефону справочной службы в Барнауле: (3852) 29-21-68.