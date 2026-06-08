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НовостиПроисшествия8 июня 2026 5:47

В Алтайском крае 17-летний юноша погиб под упавшими футбольными воротами

ЧП произошло на спортивной площадке местной школы
Павел БАСТРЫГИН
Ворота на данный момент убраны

Ворота на данный момент убраны

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю.

В селе Тальменка на пришкольном стадионе произошла трагедия – погиб 17-летний местный житель. Вечером 7 июня на юношу упали тяжелые металлические футбольные ворота, которые не были закреплены должным образом. От полученных травм подросток скончался на месте, сообщили в региональных управлениях Следственного комитета и прокуратуры.

По факту случившегося следователи Новоалтайского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Сейчас сотрудники ведомства выясняют, кто именно из должностных лиц школы отвечал за безопасность на спортивной площадке и допустил халатность. Руководство краевого СУ СК взяло расследование под особый контроль.

Параллельно детальную проверку проводит надзорное ведомство. Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил детально выяснить все причины и условия, которые привели к гибели несовершеннолетнего.