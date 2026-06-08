Стало известно в каких сферах на Алтае платят самые высокие зарплаты

Среднемесячная зарплата в регионе превысила 66 тыс. рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае среднемесячная зарплата за период с января по март 2026 года увеличилась до 66 329 рублей. Это на 3,2% больше, чем в конце прошлого года, сообщают аналитики Новосибирскстата.

Самыми прибыльными традиционно оказались добыча полезных ископаемых (в среднем 114 518 рублей) и финансово-страховой сектор (104 634 рубля). Неплохо зарабатывают специалисты IT-сферы и связи – около 83,5 тысяч рублей, а также занятые на обрабатывающих производствах – 76,6 тысяч рублей.

Меньше всего получали работники гостиниц и общепита (51,3 тысячи рублей), риелторы (52,6 тысяч рублей) и сотрудники торговой сферы (55,7 тысяч рублей). В образовании средний заработок составил 56,2 тысячи, а в здравоохранении – 60,7 тысяч рублей.

При этом в сравнении с другими сибирскими регионами Алтайский край по-прежнему замыкает список. Например, средняя зарплата по всему Сибирскому федеральному округу составляет 89 831 рубль. Соседняя Республика Алтай демонстрирует показатель в 78,9 тысяч рублей, а лидером СФО остается Красноярский край, где в среднем зарабатывают почти 111 тысяч рублей.