Трое бийчан пойдут под суд за кражу выплат у матери погибшего бойца СВО

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Алтай перед судом предстанут трое жителей Бийска, которые обманом лишили мать погибшего участника СВО всех выплат. Прокуратура Онгудайского района уже утвердила обвинительное заключение по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ведомство.

По версии следствия, в декабре 2025 года обвиняемые действовали в составе организованной группы. Они позвонили потерпевшей и разыграли классическую схему с «безопасным счетом». Доверчивую женщину убедили срочно снять наличными все деньги, которые она получила в качестве компенсации за гибель сына на спецоперации.

Введенная в заблуждение мать сняла 3,2 млн рублей и лично передала их в руки приехавшим к ней бийчанам, которые выполняли в банде роли курьеров. Вскоре правоохранители вычислили местонахождение пособников и задержали их. Сейчас уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу.