Пожар из-за непотушенной сигареты в Бийске унес жизнь мужчины

Причиной пожара стала неосторожность при курении Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сигарета в очередной раз стала причиной смертельного ЧП в Алтайском крае. В бийском поселке Нагорный вспыхнул частный жилой дом, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Огонь быстро охватил около 80 квадратных метров, уничтожая личные вещи, стены, потолок и крышу здания. На месте работали 20 пожарных и 7 единиц техники.

Из горящих комнат спасатели вынесли двух человек – мужчину и женщину. Женщина выжила, а вот мужчину спасти не удалось. Он получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

По предварительной версии, причиной пожара стала неосторожность при курении.